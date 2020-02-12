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Daily Beast: Лукашенко и Помпео договорились о покупке 18 млн баррелей американской нефти в 2020 году

Во время визита в Минск в феврале госсекретаря США Майка Помпео было подписано рамочное соглашение о поставках американской нефти в Беларусь, сообщает американское издание «Daily Beast».

Daily Beast: Лукашенко и Помпео договорились о покупке 18 млн баррелей американской нефти в 2020 году
В публикации отмечается, что соглашение подписали белорусская государственная нефтяная компания (возможно, речь идет о концерне «Белнефтехим») и нефтеторговая фирма из Северной Дакоты. Документ предусматривает покупку до 18 млн баррелей нефти (около 2,5 млн тонн) в США в 2020 году, пишет telegraf.by

«Сделка не содержит подробностей и может не состояться. Но она послала сигнал Кремлю: Беларусь не хочет, чтобы Россия была ее универсальным источником энергии», — отмечает автор статьи Бетси Суон.


Как сообщалось ранее, во время визита в Минск глава Госдепа отметил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

«Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна — суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. 

Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Однако как российские, так и белорусские эксперты уверены, что российская нефть остается наиболее дешевой для Беларуси, даже в случае закупки ее по мировым ценам.

В 2019 году Беларусь закупила в России 17,6 млн тонн нефти.
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