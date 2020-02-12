В публикации отмечается, что соглашение подписали белорусская государственная нефтяная компания (возможно, речь идет о концерне «Белнефтехим») и нефтеторговая фирма из Северной Дакоты. Документ предусматривает покупку до 18 млн баррелей нефти (около 2,5 млн тонн) в США в 2020 году, пишет telegraf.by





«Сделка не содержит подробностей и может не состояться. Но она послала сигнал Кремлю: Беларусь не хочет, чтобы Россия была ее универсальным источником энергии», — отмечает автор статьи Бетси Суон.









Как сообщалось ранее, во время визита в Минск глава Госдепа отметил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.





«Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна — суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством.





Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — подчеркнул он на пресс-конференции.





Однако как российские, так и белорусские эксперты уверены, что российская нефть остается наиболее дешевой для Беларуси, даже в случае закупки ее по мировым ценам.





В 2019 году Беларусь закупила в России 17,6 млн тонн нефти.