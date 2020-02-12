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Скандал в Слонимском районе: якобы продавали телят, а по факту отправляли в могильник

В одном из хозяйств в Слонимском районе коров якобы продавали местным жителям, а по факту отправляли в могильник.

Скандал в Слонимском районе: якобы продавали телят, а по факту отправляли в могильник
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер.
Всего сельчане «купили» более 150 буренок, рассказывает телеканал ОНТ.

Мама местной жительницы Марины Микулич работает дояркой на ферме «Мижевичи». По документам там же она «купила» 14 коров. Почти каждый месяц из скромной зарплаты в 300 рублей значился вычет за то, чего нет.

 — Она ничего не знала, когда начали высчитывать. Поначалу говорили написать заявление, высчитывали и по 70 рублей, и по 113. Переживает, конечно, постоянно на работе скандалы, начальница объяснительные заставляет писать, — рассказывает Марина Микулич.

Таким способом за год только с этой фермы исчезли почти 160 голов. Кто-то брал на себя финансовый груз, чтобы не потерять работу. А кто-то из местных жителей и вовсе не знал, что числится покупателем крупного рогатого скота — мертвых буренок за наличные забирал индивидуальный предприниматель, а в кассу деньги вносил от имени работников.


 — Когда фактически увеличился падеж, должностные лица хозяйства, не устанавливая виновных, не проводя вскрытия, не устанавливая реальные причины, что входило в их непосредственные обязанности, придумали такую схему, — говорит начальник Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Сергей Туптало.

Но почему в хозяйстве вообще гибнут коровы, еще предстоит выяснить. «Мижевичи» сейчас в трудной ситуации. Это одно из слабейших сельхозпредприятий в Слонимском районе: долги, текучка кадров, нет здесь даже своей постоянной ветеринарной службы, а это сказывается на сохранности скота.

— Не всегда есть денежные средства [у хозяйства] для закупки ветеринарных препаратов и для оказания помощи животным, — говорит начальник Слонимской районной ветеринарной станции Виктор Бирюк. —  Без хорошего питания и ухода скот не вырастишь.
tut.by
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