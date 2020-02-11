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В Минской области формируется реестр кандидатов в независимые директора предприятий

Решение о формировании реестра кандидатов в независимые директора принято коллегией комитета государственного имущества Миноблисполкома.

Целью этой меры является повышение эффективности работы акционерных обществ и дальнейшего внедрения элементов корпоративного управления, сообщает Госкомимущество.    

С  установленными требованиями к кандидатам для включения в реестр,  а также утвержденной формой анкеты кандидата в независимые директора в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Минской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах можно ознакомится  на  сайте  Минского  облисполкома.

«Практика работы наблюдательных советов (советов директоров) хозяйственных обществ показывает необходимость изменения подходов в представлении государства как собственника. Общая тенденция направлена на повышение эффективности реализации интересов государства, в том числе путем избрания внешних профессиональных директоров, - комментирует государственный комитет по имуществу. -  Наличие независимых директоров в составе наблюдательного совета (совета директоров) положительно влияет на эффективность работы общества и его привлекательность для инвесторов. Независимый директор, не являясь прямым представителем государства в наблюдательном совете (совете директоров), тем не менее, способствует своевременному и полному раскрытию информации перед акционерами, проведению эффективного контроля за работой менеджмента, улучшения качества принимаемых решений и, в конечном счете, росту инвестиционной привлекательности бизнеса». 

Для включения в реестр заинтересованные лица должны прислать анкету установленной формы по адресу, указанному в сообщении комитета. Анкеты будут приниматься до 27 марта.
Ej.by
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