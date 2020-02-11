Целью этой меры является повышение эффективности работы акционерных обществ и дальнейшего внедрения элементов корпоративного управления, сообщает Госкомимущество.





С установленными требованиями к кандидатам для включения в реестр, а также утвержденной формой анкеты кандидата в независимые директора в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Минской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах можно ознакомится на сайте Минского облисполкома.





«Практика работы наблюдательных советов (советов директоров) хозяйственных обществ показывает необходимость изменения подходов в представлении государства как собственника. Общая тенденция направлена на повышение эффективности реализации интересов государства, в том числе путем избрания внешних профессиональных директоров, - комментирует государственный комитет по имуществу. - Наличие независимых директоров в составе наблюдательного совета (совета директоров) положительно влияет на эффективность работы общества и его привлекательность для инвесторов. Независимый директор, не являясь прямым представителем государства в наблюдательном совете (совете директоров), тем не менее, способствует своевременному и полному раскрытию информации перед акционерами, проведению эффективного контроля за работой менеджмента, улучшения качества принимаемых решений и, в конечном счете, росту инвестиционной привлекательности бизнеса».





Для включения в реестр заинтересованные лица должны прислать анкету установленной формы по адресу, указанному в сообщении комитета. Анкеты будут приниматься до 27 марта.



