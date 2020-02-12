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Boeing не получил ни одного заказа

В начале 2020 года на фоне ситуации с Boeing 737 MAX американская компания не получила ни одного нового заказа. Ее самолеты оказались никому не нужны впервые с 1962 года, сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании.

Фото: David Ryder / Getty Images

Главный конкурент Boeing, европейский авиапроизводитель Airbus, получил 274 новых заказа на поставку коммерческих лайнеров. Это лучший результат компании за последние 15 лет.
По итогам прошлого года, Airbus опередила Boeing по поставкам гражданских самолетов в два раза. Мировой лидер в этой отрасли сменился впервые с 2012 года, однако никогда еще преимущество европейцев было настолько внушительным.

Кризис американской корпорации напрямую связан с проблемами Boeing 737 MAX. Полеты этой модели приостановлены с марта прошлого года после двух катастроф. В компании пока не знают, когда лайнеры признают безопасными. Согласно последним данным, Федеральное управление гражданской авиации США рассчитывает выдать разрешение в середине года.


По оценкам Fitch, к этому времени долг Boeing достигнет 32-34 миллиардов долларов. Чтобы восстановить денежный баланс, компания, по данным СМИ, договорилась о кредите на 12 миллиардов долларов от более чем десятка банков.

Ранее сообщалось, что «Гражданские самолеты Сухого» за год продали только один лайнер Sukhoi Superjet 100 из запланированных 20-ти. Тем не менее в 2020-м компания выпустит еще 20 самолетов.
lenta.ru
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