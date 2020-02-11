+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Гомсельмашу» выписали повестку в суд. Сумма иска — 1 500 000 долларов

Как стало известно «Сильным новостям», Арбитражный суд Ярославской области принял к производству исковое заявление ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) к ОАО «Гомсельмаш». Сумма иска — 98 млн. 310 тыс. 987 росс. руб. (по сегодняшнему курсу это 3 млн. 368 тыс. бел. руб. или 1 млн. 550 тыс. долл.).

«Гомсельмашу» выписали повестку в суд. Сумма иска — 1 500 000 долларов
Именно столько, по мнению истца, гомельчане задолжали ярославским моторостроителям за поставленный товар. Примечательно, что речь идет о договоре, который партнеры заключили еще в 2013 году.

Очевидно, ярославцы не вдруг в суд с иском побежали, а на протяжении ряда лет пытались договориться мирным путем. Не получилось. Примечательно, что это второй иск, в первом речь шла о набежавшей пене на сумму чуть больше 6 млн. росс. руб. Возможно, истец таким образом пытался намекнуть о наступлении более тяжких для ответчика последствий. Намек в Гомеле не поняли и тогда «Автодизель» от первого иска отказался и, что называется, включил полную скорость, заявив полную сумму.

Исковое заявление принято к производству 3 февраля текущего года. Предварительное заседание назначено на 17 марта. К этому времени стороны обязаны предоставить суду ряд документов: истец — подробный расчет финансовых претензий, ответчик — письменный отзыв на иск.


Арбитражный суд Ярославской области поручил Экономическому суду Гомельской области организовать пересылку и вручение определения ОАО «Гомсельмаш».

Напомним, ранее сообщалось, что «Гомсельмаш» не смог расплатиться за поставленную продукцию с ООО Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) и дело дошло до принудительного исполнения решения Арбитражного суда Белгородской области. Гомельчане оказались должны своему российскому партнеру 3 млн. 042 тыс. 883 росс. руб. (чуть больше 47 тыс. долл.). В ответной публикации представитель «Гомсельмаша» назвал эту сумму «мелочью», а подобные судебные дела — «обычной текущей работой». При этом акцент был сделан на то, что ОАО должно своим партнерам всего 52 млн. долл., а российские потребители задолжали «Гомсельмашу» почти 170 млн. долл. Счет явно в пользу гомельчан. Однако, как говорится, что свои, что чужие долги на хлеб не намажешь.
Виктор Федорович, Сильные Новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Война фейков
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru