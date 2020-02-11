Именно столько, по мнению истца, гомельчане задолжали ярославским моторостроителям за поставленный товар. Примечательно, что речь идет о договоре, который партнеры заключили еще в 2013 году.





Очевидно, ярославцы не вдруг в суд с иском побежали, а на протяжении ряда лет пытались договориться мирным путем. Не получилось. Примечательно, что это второй иск, в первом речь шла о набежавшей пене на сумму чуть больше 6 млн. росс. руб. Возможно, истец таким образом пытался намекнуть о наступлении более тяжких для ответчика последствий. Намек в Гомеле не поняли и тогда «Автодизель» от первого иска отказался и, что называется, включил полную скорость, заявив полную сумму.





Исковое заявление принято к производству 3 февраля текущего года. Предварительное заседание назначено на 17 марта. К этому времени стороны обязаны предоставить суду ряд документов: истец — подробный расчет финансовых претензий, ответчик — письменный отзыв на иск.









Арбитражный суд Ярославской области поручил Экономическому суду Гомельской области организовать пересылку и вручение определения ОАО «Гомсельмаш».





Напомним, ранее сообщалось, что «Гомсельмаш» не смог расплатиться за поставленную продукцию с ООО Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) и дело дошло до принудительного исполнения решения Арбитражного суда Белгородской области. Гомельчане оказались должны своему российскому партнеру 3 млн. 042 тыс. 883 росс. руб. (чуть больше 47 тыс. долл.). В ответной публикации представитель «Гомсельмаша» назвал эту сумму «мелочью», а подобные судебные дела — «обычной текущей работой». При этом акцент был сделан на то, что ОАО должно своим партнерам всего 52 млн. долл., а российские потребители задолжали «Гомсельмашу» почти 170 млн. долл. Счет явно в пользу гомельчан. Однако, как говорится, что свои, что чужие долги на хлеб не намажешь.



















