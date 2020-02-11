Банки массово пересматривают условия по карточкам рассрочки
За последнее время еще несколько банков пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам. Во всех случаях уменьшился срок, на протяжении которого нужно вернуть без уплаты процентов деньги, потраченные на покупку товаров. Вариантов, при которых рассрочка растянута на 24 месяца, почти не осталось.
Изменения затронули уже и самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва»: в условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от 1 месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца, пишет FINANCE.TUT.BY
Например, большинство телефонов сейчас можно купить в рассрочку на 3 месяца, в разделе «Техника» тоже нет вариантов, где срок рассрочки составлял бы 24 месяца. Самый длительный вариант среди магазинов-партнеров теперь — 21 месяц, но это скорее исключение.
В банке планируют в ближайшее время ввести изменения по карте рассрочки.
Пересмотрел условия Paritetbank: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.
В конце прошлой недели о новых условиях по «Смарт-карте» рассказал Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше.
Карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов на 12 месяцев, ранее было 24 месяца.
По имеющейся у нас информации, на следующей неделе изменятся условия и по карте рассрочки «Магнит» от Беларусбанка.
Таким образом, на данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.
История вопроса
- В начале года коммерческие банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.
- Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.
- В конце января Приорбанк сократил срок, в течение которого можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки.
20:12 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.