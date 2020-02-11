Банки массово пересматривают условия по карточкам рассрочки

Изменения затронули уже и самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва»: в условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от 1 месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца, пишет FINANCE.TUT.BY





Например, большинство телефонов сейчас можно купить в рассрочку на 3 месяца, в разделе «Техника» тоже нет вариантов, где срок рассрочки составлял бы 24 месяца. Самый длительный вариант среди магазинов-партнеров теперь — 21 месяц, но это скорее исключение.





В банке планируют в ближайшее время ввести изменения по карте рассрочки.





Пересмотрел условия Paritetbank: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.





В конце прошлой недели о новых условиях по «Смарт-карте» рассказал Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше.





Карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов на 12 месяцев, ранее было 24 месяца.





По имеющейся у нас информации, на следующей неделе изменятся условия и по карте рассрочки «Магнит» от Беларусбанка.





Таким образом, на данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.





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