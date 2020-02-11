Правительство попробует применить наработки ПВТ в беларусской экономике
Беларусское правительство и отраслевые министерства попытаются внедрить наработки ПВТ в отечественной экономики. Сегодня в ходе заседания Совмина премьер-министр Сергей Румас обратил внимание на слабое использование технологических решений ПВТ в нашей стране. Парк, по его словам, работает на другие государства.
По итогам заседания правительства первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил БелТА, что будет проведена оценка того, где могут использоваться разработки компаний ПВТ в разрезе конкретных отраслей. Он упомянул медицину, транспорт, туризм, промышленность, сельское хозяйство, пишет reform.by
Дмитрий Крутой заявил, что пассивность госорганов, не использующих цифровой потенциал, уже переходит все границы.
«Вызывает сожаление и то, что передовые разработки ПВТ, например, технология точного земледелия или экологический мониторинг, не применяются белорусскими предприятиями и в то же время используются европейскими. Возникает вопрос: почему так происходит?», — сказал он.
19:25 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.