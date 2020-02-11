Минфин РФ отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС

— Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит, — сказал Сторчак.





Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».





Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Однако решение пока не принято.





О том, что вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки уже обсуждался президентами РФ и Беларуси, Александр Лукашенко говорил в сентябре 2018 года. Белорусская сторона мотивировала такую необходимость тем, что сроки по строительству были нарушены российской стороной.





Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов, сообщалось в июле прошлого года. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.





По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.

