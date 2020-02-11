Минфин РФ отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС
Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Однако текущие предложения Минска, по его словам, не могут быть приняты, сообщает РБК.
— Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит, — сказал Сторчак.
Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».
Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Однако решение пока не принято.
О том, что вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки уже обсуждался президентами РФ и Беларуси, Александр Лукашенко говорил в сентябре 2018 года. Белорусская сторона мотивировала такую необходимость тем, что сроки по строительству были нарушены российской стороной.
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов, сообщалось в июле прошлого года. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.
По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.
18:45 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.