Топ-10. Что в январе подорожало больше всего
Появились очередные данные Белстата об инфляции. Это первые в 2020 году индексы потребительских цен.
Если не обращать внимания на традиционное январское подорожание части овощей/фруктов, то среди товаров быстрой оборачиваемости (FMCG) больше всего выросли в цене рыбные консервы.
Кстати, среди наиболее подорожавших позиций практически одни продукты питания. Ниже указаны названия товаров и процентные пункты роста цен.
Источник: officelife
17:31 11/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.