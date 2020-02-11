+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Топ-10. Что в январе подорожало больше всего

Появились очередные данные Белстата об инфляции. Это первые в 2020 году индексы потребительских цен.

Если не обращать внимания на традиционное январское подорожание части овощей/фруктов, то среди товаров быстрой оборачиваемости (FMCG) больше всего выросли в цене рыбные консервы. 

Кстати, среди наиболее подорожавших позиций практически одни продукты питания. Ниже указаны названия товаров и процентные пункты роста цен.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru