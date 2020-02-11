Топ-10. Что в январе подорожало больше всего

Если не обращать внимания на традиционное январское подорожание части овощей/фруктов, то среди товаров быстрой оборачиваемости (FMCG) больше всего выросли в цене рыбные консервы.





Кстати, среди наиболее подорожавших позиций практически одни продукты питания. Ниже указаны названия товаров и процентные пункты роста цен.