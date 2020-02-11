Об этом в ответе одной из активисток инициативной группы, которая борется за прекращение вредных выбросов завода, Анне Сомовой, сообщил генеральный директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, в состав которого входит ЗБЦ, Юрий Крук.





Сообщается, что в настоящее время завод работает на мощности более 85% от проектной и выпускает целлюлозу, которая соответствует ГОСТу 1989 года. Также Крук считает, что в январе получены все заключения заинтересованных контролирующих органов и сейчас готовятся документы для ввода завода в эксплуатацию.









Тем временем, светлогорские экоактивисты еженедельно продолжают протестовать против ЗБЦ. В прошлое воскресенье, 9 февраля, жители Светлогорска вновь собрались на центральной площади города, чтобы выразить протест против ядовитого воздуха завода беленой целлюлозы. Поддержать местных активистов приезжал гомельский блогер, автор ютуб-канал "Страна для жизни" Сергей Тихоновский.





Правозащитница "Весны" со Светлогорска Алена Маслюкова отмечает, что выходить на площадь экоактивисты собираются и дальше. Даже если ЗБЦ все-таки введут в эксплуатацию.









"Выходя на площадь, мы не только протестуем против завода и его вредных выбросов. Таким образом мы выражаем солидарность всем людям, которые борются за право жить в благоприятных условиях и дышать чистым воздухом.





Мы не просто стоим, мы своим примером показываем, что нужно и можно бороться, даже при этой системе. Распространяем информацию о том, что происходит вокруг этого вонючего завода. Сейчас страдает население деревни Якимова Слобода, ведь чаще всего в эту пору года факел выбросов направлены туда. Но...





Скоро придет весна, а потом лето и вероятность того, что дышать чистым воздухом уже не приходится в Светлогорске. Именно поэтому мы не прекращаем протестовать, чтобы люди не думали, что мы сдались.





Мы верим в то, что ситуацию можно изменить, а для этого надо действовать. Как говорит наша активистка Анна, длинная дорога начинается с первого шага", — комментирует ситуацию с протестами Алена Маслюкова.