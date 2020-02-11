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Это случилось! Доллар преодолел 4-летний максимум

Белорусский рубль продолжил ускоренно дешеветь к доллару на торгах БВФБ во вторник 11 февраля. За последние пять дней его курс подскочил уже на 0,0444 рубля.

Стоимость валютной корзины четвёртый раз подряд обновляет исторический максимум. С начала месяца она подорожала на 1,71%. Это на порядок больше, чем было по итогам января.

Курс доллара вырос ещё на 0,0077 BYN до 2,1924 BYN/USD. До исторического максимума (2,2069 BYN/USD) не хватило чуть более одной копейки.

Не идут дела у белорусского рубля — за последние 12 торговых сессий он рухнул к доллару на 0,0794 BYN.

Кус европейской валюты опустился всего на 0,0002 BYN до 2,3918 BYN/EUR и покинул максимум за 10 месяцев. За предыдущие 11 торгов евро подорожал на 0,0581 BYN.

Курс российского рубля поднялся на 0,0040 BYN до 3,4286 BYN/100 RUB. С начала февраля российская валюта подорожала на 0,0429 BYN.


Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к доллару до минимума с начала декабря 2019. Сегодня доллар подорожал на 18 копеек до 63,9490 российских рублей.

Официальный курс евро Центробанка РФ на завтра опустился на 5 копеек до 69,7684 российских рублей.
Источник: select.by
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