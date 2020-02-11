Это случилось! Доллар преодолел 4-летний максимум

Стоимость валютной корзины четвёртый раз подряд обновляет исторический максимум. С начала месяца она подорожала на 1,71%. Это на порядок больше, чем было по итогам января.





Курс доллара вырос ещё на 0,0077 BYN до 2,1924 BYN/USD. До исторического максимума (2,2069 BYN/USD) не хватило чуть более одной копейки.





Не идут дела у белорусского рубля — за последние 12 торговых сессий он рухнул к доллару на 0,0794 BYN.





Кус европейской валюты опустился всего на 0,0002 BYN до 2,3918 BYN/EUR и покинул максимум за 10 месяцев. За предыдущие 11 торгов евро подорожал на 0,0581 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0040 BYN до 3,4286 BYN/100 RUB. С начала февраля российская валюта подорожала на 0,0429 BYN.









Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к доллару до минимума с начала декабря 2019. Сегодня доллар подорожал на 18 копеек до 63,9490 российских рублей.





Официальный курс евро Центробанка РФ на завтра опустился на 5 копеек до 69,7684 российских рублей.