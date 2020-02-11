Эксперт: Важно соотносить рост цен на топливо с доходами людей
Беларусь, согласно исследованию РИА Рейтинг, вошла в тройку лидеров среди стран Европы по дешевизне бензина. Самые низкие цены на бензин в Казахстане, на втором месте – Россия, третье занимает Беларусь, четвертое - Украина.
При этом по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения, Латвия, Беларусь (29-е место и 550 литров в месяц) вместе с Латвией, Литвой и Украиной в числе аутсайдеров (жители этих стран могут приобрести не более 580 литров топлива в месяц).
Для сравнения: жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина, несмотря на то, что в княжестве одна из самых высоких цен топлива в Европе.
В комментарии Myfin.by экономический эксперт Алексей Авдонин высказал свое мнение о соотношении доходов населения и стоимости топлива, а также о постепенном росте цен на бензин в Беларуси.
- Понятно, что многие исследовательские центры могут приводить такую относительную аналитику. Они используют не абсолютные показатели, а условные, например, соотносят цены одних стран с ценами в других странах и возможностями потребления того или иного товара.
В части именно этого рейтинга по бензину можно однозначно говорить, что те уровни цен на топливо, которые есть в Беларуси, гораздо ниже, чем у многих наших соседей. Но за последнее время рост стоимости топлива по 1 копейке раз в неделю постепенно будет смещать нас в рейтинге вниз.
Понятно, что такая тенденция при одновременном неповышении уровня зарплат населения и реальных доходов приводит к тому, что объемы относительного потребления топлива в Беларуси снижаются, по сравнению с остальными странами, входящими в ЕАЭС.
Наши НПЗ несут определенные издержки, связанные с выплатами задолженности по кредитам, займам, взятым для модернизации. Естественно, вся эта нагрузка перекладывается непосредственно на стоимость топлива.
Последние несколько лет наблюдалось увеличение стоимости нефти на мировых рынках и это привело к определенному повышению издержек, которые компенсировать за счет госбюджета никто не планировал. И, как результат, Белнефтехим и НПЗ перешли к системе постепенного увеличения цены топлива.
Ничего здесь страшного нет, это естественные экономические процессы. Но надо понимать, что увеличение стоимости топлива однозначно сказывается на себестоимости других товаров и услуг, потому что используется транспорт для перемещения товаров, топливо для работы энергоустановок и т.д.
Из-за этого конечная стоимость наших товаров как внутри белорусского рынка, так и за пределами страны увеличивается. Тем самым снижается их конкурентоспособность.
Поэтому в этих условиях для правительства важно одновременно предусмотреть меры по стимулированию внутреннего спроса, повышению уровня доходов населения.
Иначе это приведет к дальнейшему снижению внутреннего потребления топлива, либо к иным негативным моментам, связанным с увеличением, к примеру, воровства топлива на предприятиях. Подобное мы уже наблюдали в 1990-2000-х годах.
Население в условиях высоких цен на топливо всегда будет искать какие-то альтернативные пути, не всегда законные. Поэтому важно все-таки соотносить рост цен с доходами людей. В этом случае однозначно объемы потребления будут сохраняться.
фото: Myfin.by
Нужно также указать, что произошло достаточно значительное увеличение автомобилизации населения Беларуси. Поэтому, если сравнивать количество потребляемого топлива 10 лет назад домохозяйствами, то сейчас доля расходов в среднем белорусском домохозяйстве на топливо значительно выросла.
12:52 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.