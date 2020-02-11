Присосались? Беларусь ведет забор технологической нефти для своих НПЗ из веток "Дружбы"
Беларусь ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток "Дружбы", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".
"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.
В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
10:30 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.