Прокуратура копнула под ЖКХ

"Генеральная прокуратура проверила исполнение министерством жилищно-коммунального хозяйства и организациями, входящими в его систему, директивы президента №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", законодательства об обращениях граждан, юридических лиц и о порядке ведения административного процесса на территории отдельных регионов страны. Невзирая на принимаемый государством комплекс управленческих и правовых решений по улучшению состояния жилищно-коммунального хозяйства, выявлены нарушения и упущения в сфере обслуживания населения", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.





Согласно ее данным, ежегодно организации системы ЖКХ рассматриваются более 75 тыс. обращений граждан и юридических лиц, 40% из которых посвящены вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 20% – благоустройства, освещения, соблюдения санитарных правил.





"В ходе проверки прокуроры установили многочисленные факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений, в том числе сроков выполнения заявок по устранению недостатков при оказании услуг. В большинстве случаев это обусловлено низкой исполнительской дисциплиной и отсутствием должного контроля", - констатировали в Генпрокуратуре. Так, специалистам одного из ЖЭУ Минска понадобилось почти полгода для выполнения заявки собственника квартиры о разгерметизации стыков стеновых панелей жилого дома, притом, что работа подлежала выполнению в течение семи дней. "На основании предписания Генпрокуратуры работы были проведены незамедлительно", - заметили в ведомстве.





Прокуроры констатировали, что изучение деятельности с обращениями граждан в Минжилкомхозе сводилось к сравнению количественных показателей (рост, снижение) и описанию тематики заявлений. "Отсутствовала аналитическая составляющая по выявлению проблем и нарушений, причин и условий, их порождающих. Соответственно не вырабатывались предложения по устранению имевшихся недостатков, повышению качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, не практиковалась оценка труда должностных лиц, действия или бездействия которых стали причиной обоснованных жалоб", - заявили в Генпрокуратуре.





"Установлены системные недостатки в работе уполномоченных на ведение административного процесса в отношении граждан, которые не соблюдали правила пользования жилыми помещениями. Распространены факты пропуска процессуальных сроков, нарушений норм о принятии достаточных мер по всестороннему исследованию обстоятельств правонарушений. Допускались случаи необоснованного прекращения дел на стадии их подготовки к рассмотрен , волокиты – это позволяло избегать ответственности за истечением сроков наложения взыскания", - отметили в Генпрокуратуре.





"В целях надлежащей организации работы по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг Генеральная прокуратура внесла министру ЖКХ представление об устранении выявленных нарушений и недостатков", - сообщили в ведомстве.





"По результатам его рассмотрения министерство приняло комплекс организационно-практических мер", - добавили там.



