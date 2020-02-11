Белнефтехим ведет переговоры с NCOC, KPO и Total о поставках нефти

"Мы организовывали (переговоры "Белнефтехима" в Нур-Султане - ИФ) с компаниями KPO, Кашаган (NCOC - ИФ), "Тенгизшевройл", Дунга (Total - ИФ) и другими (о поставках нефти из их ресурсов - ИФ)", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник, цитирует interfax.by





"У нас нет проблем (с белорусской стороной - ИФ). Мы оказываем полное содействие белорусским коллегам в части подписания соглашения (о поставках нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью - ИФ). Для того, чтобы осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов, мы должны подписать это соглашение, которое регулирует техническую часть поставки - кто будет оператором, какие операции будут", - добавил он.





Ранее сообщалось, что представители "Белнефтехима" прибыли в Нур-Султан для переговоров с нефтяными компаниями Казахстана об условиях поставки нефти.





Беларусь в середине 2019 года начала с Казахстаном переговоры по импорту нефти. В условиях отсутствия контрактов с основными российскими поставщиками из-за разногласий по цене нефти переговоры активизировались с начала этого года. Беларусь рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана.









В октябре 2019 года стороны договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.





В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также заявил, что двустороннее соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.





Позже, 29 января президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику.





Между тем, вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Беларусь остается нерешенным, так как требуется согласие РФ на ее транзит по магистральным трубопроводам.









Ранее Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок Минску казахстанской нефти. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого с зника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.





В свою очередь первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков сообщал, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Беларусь через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.



