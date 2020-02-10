Эксперт: Рост цен на топливо нужно соотносить с доходами людей

При этом по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения, Латвия, Беларусь (29-е место и 550 литров в месяц) вместе с Латвией, Литвой и Украиной в числе аутсайдеров (жители этих стран могут приобрести не более 580 литров топлива в месяц). Для сравнения: жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина, пишет Myfin.by





В комментарии Myfin.by экономический эксперт Алексей Авдонин высказал свое мнение о соотношении доходов населения и стоимости топлива, а также о постепенном росте цен на бензин в Беларуси.





- Понятно, что многие исследовательские центры могут приводить такую относительную аналитику. Они используют не абсолютные показатели, а условные, например, соотносят цены одних стран с ценами в других странах и возможностями потребления того или иного товара.





В части именно этого рейтинга по бензину можно однозначно говорить, что те уровни цен на топливо, которые есть в Беларуси, гораздо ниже, чем у многих наших соседей. Но за последнее время рост стоимости топлива по 1 копейке раз в неделю постепенно будет смещать нас в рейтинге вниз.





Понятно, что такая тенденция при одновременном неповышении уровня зарплат населения и реальных доходов приводит к тому, что объемы относительного потребления топлива в Беларуси снижаются, по сравнению с остальными странами, входящими в ЕАЭС.





Наши НПЗ несут определенные издержки, связанные с выплатами задолженности по кредитам, займам, взятым для модернизации. Естественно, вся эта нагрузка перекладывается непосредственно на стоимость топлива.





Последние несколько лет наблюдалось увеличение стоимости нефти на мировых рынках и это привело к определенному повышению издержек, которые компенсировать за счет госбюджета никто не планировал. И, как результат, Белнефтехим и НПЗ перешли к системе постепенного увеличения цены топлива.





Ничего здесь страшного нет, это естественные экономические процессы. Но надо понимать, что увеличение стоимости топлива однозначно сказывается на себестоимости других товаров и услуг, потому что используется транспорт для перемещения товаров, топливо для работы энергоустановок и т.д.





Из-за этого конечная стоимость наших товаров как внутри белорусского рынка, так и за пределами страны увеличивается. Тем самым снижается их конкурентоспособность.





Поэтому в этих условиях для правительства важно одновременно предусмотреть меры по стимулированию внутреннего спроса, повышению уровня доходов населения.





Иначе это приведет к дальнейшему снижению внутреннего потребления топлива, либо к иным негативным моментам, связанным с увеличением, к примеру, воровства топлива на предприятиях. Подобное мы уже наблюдали в 1990-2000-х годах.





Население в условиях высоких цен на топливо всегда будет искать какие-то альтернативные пути, не всегда законные. Поэтому важно все-таки соотносить рост цен с доходами людей. В этом случае однозначно объемы потребления будут сохраняться.





Нужно также указать, что произошло достаточно значительное увеличение автомобилизации населения Беларуси. Поэтому, если сравнивать количество потребляемого топлива 10 лет назад домохозяйствами, то сейчас доля расходов в среднем белорусском домохозяйстве на топливо значительно выросла.