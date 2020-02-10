В Минске ожидают удвоения потерь из-за налогового маневра в России

"В 2020 году убытки белорусских нефтеперерабатывающих заводов от подорожания сырья за счёт налогового маневра будут вдвое больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)", — сказала представительница "Белнефтехима".





Гурина пояснила, каким образом российские переработчики нефти поддерживают свою эффективность — за счёт соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, что компенсирует подорожание сырья; за счёт демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке. В результате разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России на сегодняшний день составляет около 10-13%, подчёркивает Анна Гурина.





Недавно премьер-министр Сергей Румас заявил, что от налогового маневра в России Беларусь потеряла в 2019-м около 330 миллионов долларов. $220 млн из этой суммы — потери НПЗ.





Как известно, с 1 января 2020-го Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, так как страны не договорились об их условия. На недавних переговорах в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорились о скидках на нефть.