Билл Гейтс купил экологичную 112-метровую яхту за $644 миллионов

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.









112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа. На судне также находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кинотеатр, спа-центр, тренажерный зал, салон красоты, вертолетная и смотровая площадки.



