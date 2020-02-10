Билл Гейтс купил экологичную 112-метровую яхту за $644 миллионов
112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа. На судне также находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кинотеатр, спа-центр, тренажерный зал, салон красоты, вертолетная и смотровая площадки.
Яхта стала первым подобным судном, полностью работающем на водороде, что делает ее безопасной для экологии. Sinot Aqua может проплыть 6500 км без дозаправки с максимальной скоростью 31 км/ч, пишет УНИАН.
18:26 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.