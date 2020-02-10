Как сообщалось, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составляла 0,5% против 0,3% в ноябре.





Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем 2019 года) сохранилась на декабрьском уровне и составила 4,7%. В ноябре 2019 года годовая инфляция составляла 5%.





По данным Белстата, цены на продовольственные товары за январь 2020 года выросли на 1,1%, на непродовольственные - на 0,7%. Стоимость платных услуг в январе увеличилась на 0,6%.





В 2020 году Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%.









В 2019 году инфляция составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%.