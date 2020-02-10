+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нефть поставит крест на планах Нацбанка? Инфляция в январе выросла до 0,9%

Потребительские цены в Беларуси в январе 2020 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Как сообщалось, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составляла 0,5% против 0,3% в ноябре.

Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем 2019 года) сохранилась на декабрьском уровне и составила 4,7%. В ноябре 2019 года годовая инфляция составляла 5%.

По данным Белстата, цены на продовольственные товары за январь 2020 года выросли на 1,1%, на непродовольственные - на 0,7%. Стоимость платных услуг в январе увеличилась на 0,6%.

В 2020 году Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%.


В 2019 году инфляция составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru