+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Сахарное дело": какая еще российская фирма может быть замешана

Российское посольство ранее заявляло, что официально не получало информации о задержании российских граждан по «сахарному делу».


В то же время представитель КГБ в телеэфире говорил как минимум об одном человеке из России — бизнесмене Кононенко. По данным источника Office Life, некоторые российские фигуранты дела либо не имеют российского гражданства, либо получили его, но каким-то образом сохранили белорусское.

Как уже сообщалось, одна из фирм, в которой Кононенко является учредителем, — ООО «Веронис». Она зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Кононенко владеет в ней 50%. Такая же доля у Кириллова Антона Дмитриевича. Напомним, что задержанный по делу директор Белорусской сахарной компании — Кириллов Дмитрий Валерьевич. Предположительно он гражданин Беларуси.

В российском реестре не удалось найти других фирм, в которых Антон Кириллов является учредителем. Однако есть данные по другим партнерам Кононенко. 


Напомним, предприниматель владеет долей в петербургской компании «Нордин», которая торгует сахаром (опт). У фирмы прослеживается связь с ООО «Нордэкс» через Яну Якобсон (директора «Нордин»). Она владеет «Нордэкс» на 100%, и эта компания тоже продает сахар оптом.

В «Нордине» среди соучредителей есть Геннадий Борисович Гурков. В налоговом реестре РФ у него не обозначен личный номер ИНН. Одной из причин этого может быть то, что он не является резидентом России. При этом в российском реестре не получается найти других юрлиц, где он является учредителем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru