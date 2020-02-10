"Сахарное дело": какая еще российская фирма может быть замешана
Российское посольство ранее заявляло, что официально не получало информации о задержании российских граждан по «сахарному делу».
В то же время представитель КГБ в телеэфире говорил как минимум об одном человеке из России — бизнесмене Кононенко. По данным источника Office Life, некоторые российские фигуранты дела либо не имеют российского гражданства, либо получили его, но каким-то образом сохранили белорусское.
Как уже сообщалось, одна из фирм, в которой Кононенко является учредителем, — ООО «Веронис». Она зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Кононенко владеет в ней 50%. Такая же доля у Кириллова Антона Дмитриевича. Напомним, что задержанный по делу директор Белорусской сахарной компании — Кириллов Дмитрий Валерьевич. Предположительно он гражданин Беларуси.
В российском реестре не удалось найти других фирм, в которых Антон Кириллов является учредителем. Однако есть данные по другим партнерам Кононенко.
Напомним, предприниматель владеет долей в петербургской компании «Нордин», которая торгует сахаром (опт). У фирмы прослеживается связь с ООО «Нордэкс» через Яну Якобсон (директора «Нордин»). Она владеет «Нордэкс» на 100%, и эта компания тоже продает сахар оптом.
В «Нордине» среди соучредителей есть Геннадий Борисович Гурков. В налоговом реестре РФ у него не обозначен личный номер ИНН. Одной из причин этого может быть то, что он не является резидентом России. При этом в российском реестре не получается найти других юрлиц, где он является учредителем.
15:56 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.