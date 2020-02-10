



Кононенко. По данным источника В то же время представитель КГБ в телеэфире говорил как минимум об одном человеке из России — бизнесмене. По данным источника Office Life , некоторые российские фигуранты дела либо не имеют российского гражданства, либо получили его, но каким-то образом сохранили белорусское.





Как уже сообщалось, одна из фирм, в которой Кононенко является учредителем, — ООО «Веронис». Она зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.





Кононенко владеет в ней 50%. Такая же доля у Кириллова Антона Дмитриевича. Напомним, что задержанный по делу директор Белорусской сахарной компании — Кириллов Дмитрий Валерьевич. Предположительно он гражданин Беларуси.





В российском реестре не удалось найти других фирм, в которых Антон Кириллов является учредителем. Однако есть данные по другим партнерам Кононенко.









Напомним, предприниматель владеет долей в петербургской компании «Нордин», которая торгует сахаром (опт). У фирмы прослеживается связь с ООО «Нордэкс» через Яну Якобсон (директора «Нордин»). Она владеет «Нордэкс» на 100%, и эта компания тоже продает сахар оптом.





В «Нордине» среди соучредителей есть Геннадий Борисович Гурков. В налоговом реестре РФ у него не обозначен личный номер ИНН. Одной из причин этого может быть то, что он не является резидентом России. При этом в российском реестре не получается найти других юрлиц, где он является учредителем.