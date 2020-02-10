Беларусь признала долг Чехии почти в $2 млн
Беларусь признала задолженность перед Чехией за 1991-1992 годы и согласилась выплатить её
Текст соответствующего соглашения опубликовало Министерство иностранных дел Чехии. Документ вступил в силу 6 февраля 2020 года.
Официальный Минск признал задолженность в 1,79 миллиона долларов за поставки товаров из Чехословацкой Федеративной Республики в Беларусь в начале 1990-х.
Белорусский долг будет исчисляться с оплаты за аренду здания посольства Чехии в Минске.
В рамках выплаты задолженности Чехия, согласно документу, вправе выкупить здание и земельный участок для своего посольства в Беларуси.
Источник: svaboda.org
15:02 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.