Антирекорд: доллар приблизился к абсолютному максимуму!

Небольшое снижение курса российского рубля не помешало валютной корзине подорожать на 0,11% и обновить исторический максимум. С начала февраля она подорожала уже на 1,53%. Это в 10 раз больше, чем было итогам января 2020.





Курс доллара вырос ещё на 0,0085 BYN до 2,1847 BYN/USD.





Если торги в пятницу доллар завершил на максимуме за 400 дней, то по итогам сегодняшних он улетел на максимум за 1454 дня (всего 7 дней не хватило до максимума за четыре года).





С начала февраля доллар подорожал на 0,0367 BYN. Это больше, чем было по итогам января.





Американец стремительно дорожает уже 11 торгов. За это время его курс лишь однажды опустился и всего на 0,0003 BYN. А вот суммарный рост составил +0,0717 BYN.





Доллар сегодня очень близко подобрался к абсолютному максимуму — 2,2069 BYN/USD. Такой курс был установлен ровно 4 года назад на торгах 10 февраля 2016 года.





Кус европейской валюты поднялся на 0,0063 BYN до 2,3920 BYN/EUR и оказался на максимуме за 10 месяцев. За последние 11 торговых сессий евро подорожал на 0,0581 BYN.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4246 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме за 17 дней.









Итоги первой недели февраля на валютном рынке Беларуси

Неудачно завершилась неделя для белорусского рубля, он девальвировался ко всем валютам





курс доллара подскочил на 1,79% (+0,0382 BYN);

курс евро вырос на 1,22% (+0,0288 BYN);

курс российского рубля поднялся на 1,22% (+0,0412 BYN);





стоимость корзины валют увеличилась на 1,42%.