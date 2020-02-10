ScienceSoft проглотила OCSICO

Сделка по присоединению OCSICO к ScienceSoft завершилась в декабре прошлого года. Но в ScienceSoft отказались раскрыть технические подробности и условия слияния двух компаний.





Как рассказал CEO ScienceSoft Николай Кураев, компания рассматривала другие варианты для присоединения, но остановились на OCSICO.





— Это наш давний партнер. Мы уверены в профессионализме специалистов OCSICO, так как у нас есть несколько совместно выполненных проектов. Присоединение позволит ScienceSoft расширить портфолио своих сервисов и список технологических компетенций.





Мы используем опыт OCSICO в разработке систем для управления автопарком (fleet management), решений для банковской сферы и медицины, — пояснил он.





Многие топ-менеджеры OCSICO ранее работали в ScienceSoft. Руководителем одного из технических департаментов объединенной компании станет CTO OCSICO Сергей Кастюкевич.





— С точки зрения бизнеса для нашей компании — это новые возможности, синергия технологических компетенций и расширение ресурсной базы. Наши специалисты смогут участвовать в увлекательных проектах, изучать новые технологии, да и просто освежить рабочую обстановку, — прокомментировал слияние Сергей Кастюкевич.





Объединенная компания будет работать под брендом ScienceSoft. Интеграция OCSICO в ScienceSoft будет проходить в течение 2020 года.





— Такой срок необходим, чтобы гармонизировать все рабочие процессы и инструменты. Также в этот период будут перезаключены контракты с сотрудниками, — рассказал директор по персоналу ScienceSoft Владимир Степуро. — Сейчас все специалисты OCSICO продолжают работу в компании — оттока людей нет.





Мы стараемся сделать процесс перехода максимально удобным для всех, поэтому думаем, что и в дальнейшем с нами останется большая часть команды.





В мае ScienceSoft открыл второй офис в Минске с расчетом на рост компании. В конце 2019 года туда переехали специалисты OCSICO. Им доступны спортзал, душевые, оборудованная кухня, фрукты, напитки, развлечения и т. д.





После официального вхождения в штат ScienceSoft новые сотрудники получат и полный пакет бонусов: медицинскую страховку, компенсацию расходов на спорт, курсы английского и немецкого языка в офисе, бесплатные услуги массажиста.





Также компания будет оплачивать новым сотрудникам профессиональные тренинги.









ScienceSoft основана в 1989 году. Основные сферы деятельности - разработка программного обеспечения под заказ, консалтинг в области информационных технологий, предоставление аутсорсинговых услуг и системная интеграция.





У компании есть офисы в Беларуси, США и Финляндии. До слияния в ScienceSoft работало больше 500 человек.





OCSICO основана в 2002 году. Предлагает индивидуальные услуги по разработке программного обеспечения, включая веб-разработку и разработку корпоративного программного обеспечения с использованием.NET, PHP, Java и разработку мобильных приложений для iOS и Android.





В компании работает больше 130 человек.