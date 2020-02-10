Другими словами, мировую цену на нефть Беларусь получит лишь в 2024 году, когда в России завершится налоговый маневр.





По словам Крутого, беларусской делегации удалось добиться желаемого: как не раз заявлял Лукашенко в последние недели, Беларусь просит лишь продать ей нефть по мировым котировкам, не дешевле, но и не дороже.





«Российская сторона согласилась, что беларусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — рассказал первый вице-премьер.





Он добавил, что Владимир Путин пообещал содействие со стороны правительства РФ в переговорах с российскими нефтедобытчиками, чтобы обеспечить озвученные рыночные условия.





Дмитрий Крутой пояснил, что переговоры в январе затянулись из-за длинных новогодних каникул и неоднородности российского нефтяного рынка, но сейчас контакты с добывающими компаниями РФ стали намного более интенсивными. Ведутся переговоры с крупнейшими игроками, такими как «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» — раньше нефть в Беларусь поставляли в основном именно они.





«Уже в ближайшие дни министр энергетики России пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на беларусском рынке и оказать всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов», — сказал Крутой.





В то же время правительство собирается договариваться и с небольшими компаниями, которые, по словам вице-премьера, ежегодно добывают в России суммарно около 100 млн т нефти.





«И концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем», — рассказал Крутой.









Кроме того, первый вице-премьер объяснил фактор, усложнивший переговоры в январе. У российских нефтедобытчиков был ограничен доступ к транзитной трубе «Транснефти». Ограничения для всех экспортных поставок нефти были ранее введены указом президента России. Сейчас Владимир Путин пообещал снять ограничения: действие указа не Беларусь распространяться не будет.





«То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих — более мелких и среднего уровня — субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить», — заявил Дмитрий Крутой.





Также, по словам вице-премьера, замглавы Администрац президента России Дмитрий Козак, которого Путин назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке, пообещал оперативно помогать в решении всех вопросов.





«Но мы ожидаем — это большой прорыв наших текущих договоренностей, — что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью», — заключил Дмитрий Крутой





Напомним, с 1 января крупные российские компании перестали поставлять нефть в Беларусь. Стороны не сошлись в цене. Отечественные НПЗ покупали нефть у российских компаний по ценам за вычетам экспортной пошлины. Однако к получившимся ценам прибавлялась премия за долгосрочный характер поставок. Эта премия варьировалась в зависимости от мировых цен на нефть. В условиях налогового маневра, когда экспортная пошлина снижается и замещается налогом на добычу полезных ископаемых, беларусская сторона посчитала наличие премии неоправданным и необоснованным. Российские крупные компании не согласились на такие условия и прекратили поставки нефти. В правительстве РФ назвали это спором коммерческих структур и заявили о своем невмешательстве.





Поставлять нефть на беларусских условиях без премии согласились только компании, входящие в холдинг «Сафмар» Михаила Гуцериева, имеющего серьезные интересны в Беларуси. В январе они поставили в нашу страну 500 тыс. т нефти. Еще 450 тыс. т, по имеющейся информации, компании «Сафмара» поставят в феврале. Также на неделе появилась информация, что небольшая добывающая компания «УДС нефть» изъявила желание поставить в феврале в Беларусь 20 тыс. т нефти. Ее годовой экспортный потенциал оценивается в 300 тыс. т нефти.