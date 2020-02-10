Линкявичюс о БелАЭС: Трудно обосновать экономически этот проект

«Ну, тогда, когда отодвинем политику, останется геополитика, поскольку, по нашей оценке, трудно обосновать экономически этот проект, но это уже за Беларусью решать, конечно. Вы правы, тут различные точки зрения, и тут нечего скрывать, но чувствую, что мы можем, наверное, найти какой-то подход по поводу безопасности», — сказал он.





Линас Линкявичюс подчеркнул, что Беларусь должна воплотить основные рекомендации международных экспертов. На этом настаивает литовская сторона. Он позитивно оценил готовность пригласить представителей Еврокомиссии и генерального директората по энергетике, и в том числе ENSREG, которые могут дать такие рекомендации.





«Так что, несмотря на разность, все-таки исходную разность оценки этого объекта, я как-то почувствовал, ну, может быть, что-то можем найти общего», — сказал литовский министр





По мнению главы литовского МИДа, БелАЭС остается чуть ли не единственной проблемой в отношениях двух стран.





«Так что эта болячка, к сожалению, есть, чуть ли не единственная в наших двусторонних отношениях, но отношения имеют более широкий спектр, очень много положительных, скажем, моментов», — сказал он.





По словам Линкявичюса, он договорился в ходе переговоров с премьер-министром Беларуси, что эксперты рассмотрят технические возможности для доставки газа в нашу страну через Литву.





Министр иностранных дел Литвы посетил Беларусь на неделе. Он встретился с премьер-министром нашей страны, министром иностранных дел, представителями литовского меньшинства и беларусского гражданского общества.