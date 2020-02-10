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Ситуация под контролем: куда обращаться бюджетникам, если зарплата в январе стала ниже

Ситуацию по начислению зарплаты бюджетникам контролирует Минтруда и соцзащиты.

В феврале работники бюджетной сферы стали получать расчетные листки за январь, в которых зарплата рассчитана по новым правилам.

Если при сравнении заработных плат за декабрь и январь у работников бюджетных организаций есть вопросы по ее размеру и структуре, за разъяснениями в первую очередь нужно обратиться в бухгалтерскую службу организации – чтобы исключить ошибку в начислении зарплаты бухгалтерией.

Если вопросы остались, за разъяснениями обращайтесь в Минтруда и соцзащиты.

Министерство не настаивает на указании своей фамилии, но организацию, в которой сложилась такая ситуация, указать придется.

 Фото: Intex-press


Информировать Министерство можно разными способами: 

1) телефон инфолинии: 8 (017) 309- 9- 309;
2) электронная почта: mlsp@mintrud.gov.by;
3) социальные сети (группа Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь): ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники.
 
neg.by
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