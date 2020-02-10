В этом году "Белавиа" пополнит свой флот на 4 самолета

"Флот будет расширяться, в этом году планируется поставка одного самолета прямо с завода, самолета Embraer, в апреле. И второй самолет уже нового поколения Embraer планируется к концу этого года. И планируется поставка двух самолетов Boeing 737 поколения NG", - сказал Сикорский в эфире телеканала "СТВ".









Он также сообщил, что в текущем году авиакомпания добавит три новых маршрута: регулярный рейс в Вену, регулярный рейс в Ташкент и регулярный рейс в Риос (80 км от Барселоны).









Справочно





Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси, базируется в аэропорту Минска. Флот в настоящее время насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing-737-800, шесть Boeing-737-500, пять Boeing-737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).



