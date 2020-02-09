По облигациям двух белорусских предприятий объявлен дефолт

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства финансов.





Единственный участник ООО "Импортстройматериалы" уже принял решение о его ликвидации. Обязательства компании в отношении эмитированных им облигаций сохраняются до погашения данных облигаций в полном объеме с учетом требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).





Аналогичное решение о ликвидации принято также собранием акционеров ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз".



