По облигациям двух белорусских предприятий объявлен дефолт
Речь идет о предприятиях ООО "Импортстройматериалы" и ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз".
Соответствующая информация содержится на сайте Министерства финансов.
Единственный участник ООО "Импортстройматериалы" уже принял решение о его ликвидации. Обязательства компании в отношении эмитированных им облигаций сохраняются до погашения данных облигаций в полном объеме с учетом требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).
Аналогичное решение о ликвидации принято также собранием акционеров ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз".
Владельцы облигаций борисовского предприятия могут предоставить письменные требования о погашении задолженности до 30 апреля, пишет udf.by
17:21 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.