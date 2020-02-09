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По облигациям двух белорусских предприятий объявлен дефолт

Речь идет о предприятиях ООО "Импортстройматериалы" и ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз".

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства финансов.

Единственный участник ООО "Импортстройматериалы" уже принял решение о его ликвидации. Обязательства компании в отношении эмитированных им облигаций сохраняются до погашения данных облигаций в полном объеме с учетом требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

Аналогичное решение о ликвидации принято также собранием акционеров ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз".

Владельцы облигаций борисовского предприятия могут предоставить письменные требования о погашении задолженности до 30 апреля, пишет udf.by
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