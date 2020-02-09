Время покупать доллары: "американец" продолжит дорожать

В начале февраля появилось сразу несколько факторов, которые ослабляют европейскую валюту, пишет select.by





Во-первых, прошла эйфория насчет выхода Британии из ЕС, так как стало ясно, что стороны могут не договориться об условиях торговых отношений с 2020 года.





Во-вторых, стало известно, что контракты на поставку немецких товаров в декабре 2019 года неожиданно снизились на 2,1%, хотя эксперты ожидали рост на 0,6%. То есть экономика Германии замедляется.





В-третьих, управляющий директор по стратегии FX в. BK Asset Management Борис Шлоссберг считает, что в настоящее время евро активно используется для проведения операций в рамках стратегии кэрри-трейда, поэтому ослабление опасений насчет эпидемии пневмонии приводит к снижению его курса из-за продаж евро, взятых в кредит.





В-четвертных, американская экономика демонстрирует весьма неплохие показатели. В частности, хорошие данные о состоянии рынка труда США в целом были опубликованы 7 февраля. Число новых рабочих мест за пределами несельскохозяйственных секторов в США выросло на 225 тыс., хотя эксперты ожидали увеличение на 165 тыс.





Впрочем, появляются новые факторы, которые со временем способны вызвать ослабление доллара.





Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что если предыдущие администрации уклонялись от борьбы с валютными манипуляторами, то администрация Трампа принимает меры по защите американских компаний и рабочих, введя новое правило действий в отношении таких стран.





В соответствие с ним американские компании смогут подавать жалобы в министерство торговли США с указанием товаров из стран, которые используют недооцененность своих валют в качестве нечестного конкурентного преимущества. Таким образом, США получат возможность вводить торговые пошлины против таких стран.





Но это еще далекая перспектива. Пока же в связи с распространением коронавируса можно ожидать ухудшения экономических показателей в Китае и еврозоне, что будет ослаблять евро.





Поэтому можно ожидать, что курс евро на рынке форекс закрепится ниже уровня 1,1 долларов за евро.