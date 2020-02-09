Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткойна, 9 февраля утром преодолела психологическую отметку в $10 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. На момент написания новости средняя стоимость одной цифровой монеты на биржах составляла примерно $10140.
В середине декабря курс биткойна достиг своей низшей отметки за последние полгода 18 декабря – тогда он торговался на уровне $6500, после чего криптовалюта начала планомерно дорожать. Таким образом, менее чем за два месяца биткойн вырос в цене в полтора раза. Рыночная капитализация криптовалюты на текущий момент составляет $184,5 млрд.
17:04 09/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.