Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

В середине декабря курс биткойна достиг своей низшей отметки за последние полгода 18 декабря – тогда он торговался на уровне $6500, после чего криптовалюта начала планомерно дорожать. Таким образом, менее чем за два месяца биткойн вырос в цене в полтора раза. Рыночная капитализация криптовалюты на текущий момент составляет $184,5 млрд.



