Коронавирус ударит по производителям минеральных удобрений
Распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае может привести к проблемам и для производителей минеральных удобрений, и для их потребителей, прогнозирует Fertilizer Daily.
Как известно, Китай — один из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в мире, в то же время он сильно зависим от импорта калийных. Вспышка коронавируса в стране уже привела к приостановке логистических потоков в пострадавших районах и негативно повлияла на работу находящихся в них предприятий по выпуску азотных и фосфорных удобрений, пишет officelife.media.
Одновременно аналитики прогнозируют падение заказов на калийные удобрения со стороны китайских аграриев.
В результате цены на азотные и фосфорные удобрения вследствие уменьшения их экспорта из КНР могут повыситься, тогда как на калийные из-за вероятных сложностей с их импортом — снизиться.
13:00 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.