Коронавирус ударит по производителям минеральных удобрений

Как известно, Китай — один из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в мире, в то же время он сильно зависим от импорта калийных. Вспышка коронавируса в стране уже привела к приостановке логистических потоков в пострадавших районах и негативно повлияла на работу находящихся в них предприятий по выпуску азотных и фосфорных удобрений, пишет officelife.media





Одновременно аналитики прогнозируют падение заказов на калийные удобрения со стороны китайских аграриев.





В результате цены на азотные и фосфорные удобрения вследствие уменьшения их экспорта из КНР могут повыситься, тогда как на калийные из-за вероятных сложностей с их импортом — снизиться.