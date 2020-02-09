Российская компания отказала «Белнефтехиму» в поставках нефти
Белорусская сторона не предлагает «справедливую» цену.
Белнефтехим ведет переговоры с российской компанией «Татнефть» о поставках нефти, пишет officelife.media.
Глава «Транснефти» Николай Токарев не скрывает, что его компания получила предварительную заявку от «Татнефти» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.
Однако стороны пока не договорилась о ценах на углеводороды, комментирует гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. По его словам, поставки в Беларусь начнутся только после ценовой договоренности.
«Когда договоримся о справедливой цене», — подчеркивает глава «Татнефти».
12:22 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.