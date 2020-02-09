«В 2020 году Беларусь осталась без $2-3 млрд. Рецессия неизбежна, но есть позитив, — пишет в своем Фейсбуке Ярослав Романчук. — Каша и хоккей с президентом России – это, пожалуй, единственный позитив для Александра Лукашенко от встречи в Сочи.





Все. Finita la commedia. Проект «Союзное государство» можно закрывать. Руководство России и Беларуси оказалось несовместимо во взглядах на него. Эмоциональные оценки Лукашенко поведения союзника до приезда в Сочи были частью его традиционного плана информационного давления не столько на Кремль, сколько на общественное мнение в Беларуси и России.





Мол, смотрите, я делаю все, что могу, а Кремль мне руки выкручивает, раком ставит, к стенке припирает, обещания не выполняет – в общем, ведет с братским народом себя хуже, чем даже американцы».





Как отмечает экономист, на встрече президенты улыбались и делали вид, что переговоры идут доброжелательно и конструктивно. И это «понятное дело», поскольку они политики опытные, очень хорошо знающие друг друга.





— Поэтому пакости, если и говорили, то тет-а-тет. Широкой публике же итоги сочинского дня белорусского и российского руководства представили не президенты, а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Даже это уже очень плохой сигнал для белорусской делегации и её руководителя, — считает эксперт.





Отметим, что после предыдущих встреч Лукашенко и Путина об итогах переговоров отчитывался глава Минэкономразвития России Максиму Орешкин (не вошел в новое правительство РФ). И тоже — максимально кратко.





Ярослав Романчук поясняет, что имеем после встречи 7 февраля.





Первое. Цена на газ на 2020-й остается такая, как в 2019-м — $127 за 1 тыс. куб. м. Белорусские переговорщики хотели даже ниже $100. Не получили. Это очевидное поражение белорусских переговорщиков. Они не получили ни внутрироссийской цены газа, ни даже символическое снижение, ни надежду на то, что может, во втором полугодии цена будет снижена.





Второе — нефть. Это гораздо более чувствительный провал, чем с газом, потому что именно по нефти и нефтепродуктам Беларусь хотела отвоевать либо скидки на нефть, либо компенсацию за налоговый маневр, либо некую другую форму получения нефтяных преференций. Белорусские переговорщики получили от ворот поворот.





Отныне белорусские нефтяные компании будут покупать нефть на рыночных условиях, как иностранные компании. Все, белорусский нефтяной эмират схлопнулся. Сушите весла и, наконец, делайте, экономическую политику, как независимая страна, а не бенефициар нефтяных баронов. Это значит, что в 2020 году белорусское власти должны планировать свою работу без $2-3 млрд. Такова предварительная оценка потерь.





Третье – торговый, инвестиционный режим. Очевидно, что проблемы этой сферы были для президентов в рубрике «разное». Это значит, что никакого улучшения доступа белорусских компаний в российскому госзаказу не будет. Наоборот, следует ожидать ухудшения параметров доступа, потому что сочинская встреча поставила жирную точку в споре, как относиться к белорусскому бизнесу — приравнивать его к российскому или к иностранному. Ответ – как к иностранному.





Значит, конкурировать придется не ценой, тем более демпинговать, а качеством, брендом, удобством в обслуживании. Это как раз то, чего белорусский госсектор категорически не умеет и учится очень слабо.





Четвертое. Ни слова по углубление, совершенствование или развитие проекта «Союзное государство». Неужели по принципу «о мертвом или хорошо или никак?» 31 дорожная карта, которая заняла львиную долю времени, энергии и внимания белорусских властей в 2019 году, оказались нормативной пустышкой.





Лукашенко категорически их не подпишет, если будет предложен единый пакет, а Кремлю незачем имитировать интеграционное пустословие. Для Беларуси наступает период, который можно назвать «Распад Советского Союза 2.0». На этот раз по-настоящему, по-структурному.





По мнению Романчука, складывающаяся ситуация для стратегии развития Беларуси имеет один неоспоримый позитив: Лукашенко и его красный директорат с номенклатурно-силовыми товарищами своими руками, действиями и решениями привели страновые интеграционные проекты к банкротству.





— Это, слава Богу, не конец политического проекта «Независимая Республика Беларусь», — пишет экономист — Это как раз может быть мощным толчком к началу его полноценной реализации. Решение Кремля — это очередной шанс признать банкротство старой модели и начать создавать институты современной, конкурентоспособной национальной экономики.





Рыночные реформы легко упаковать в «меры по стабилизации экономики, укрепления национальной экономической безопасности для нейтрализации политики России». Главное, чтобы это были именно рыночные реформы, а не имитация и профанация типа «импортозамещение», «зажать гайки», «довести задания» и «жесточайше», под угрозой наручников выдавливать из испуганного, растерянного и часто оборзевшего на откатах госсектора.





Эксперт подытоживает: «Говорят, что кризис – лучший катализатор для начала новой жизни. Сочинскую встречу можно именно так и интерпретировать – как пинок под зад, для ускорения мысли и действий».





И предлагает план действий.





— Да, Лукашенко заварил всю эту кашу, но сегодня именно у него в руках вся полнота власти, все рычаги контроля. Ему в этой ситуации, политически и исторически, есть больше всего терять, — рассуждает Ярослав Романчук. — Кремль потирает руки, запасается кашкой и попкорном, будучи в полной уверенности, что Лукашенко не наступит на горло своей песне «Совок/Госплан».





По иронии судьбы именно отказ от этой песни может спасти его лично и Беларусь. Так сегодня совпало. Такова его историческая миссия. Без совкового, советского мессианства. Без нервного надрыва президента с царскими полномочиями.





Будущее Беларуси, как никогда, открыто. Многое зависит от нас с вами. Ни Лукашенко, ни мы с вами не хотим, чтобы он стал последним президентом независимой Беларуси. От нас зависит спрос на новое – на свободу. Пару лет назад Лукашенко заявил, что он готовы на любые реформы. Главное, чтобы были готовы люди. Так давайте потребуем от него ресурс, который в разы дороже и ценнее нефти и газа – политической, гражданской и экономической свободы.