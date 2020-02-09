Шестой раз с начала года дорожает автомобильное топливо
С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут на 1 копейку.
Cтоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена изменялась 2 февраля.
09:46 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.