Рынок «Лебяжий» начнет работать в Таборах уже 17 февраля

О переезде части рынка «Ждановичи», где торгуют бакалеей, овощами и фруктами (он называется «Лебяжий»), говорили уже давно. Там планируют строить жилые дома. Рынок переезжает в деревню Таборы – это под Минском, в пяти километрах за Каменной Горкой, пишет kp.by





Там уже готова площадка, построены навесы и павильоны. Однако окончательная дата переезда была неизвестна. Только сейчас стало понятно окончательно: новый рынок в Таборах начнет работать 17 февраля.









Для того чтобы покупатели могли добраться до рынка в Таборах, администрация «Ждановичей» запустит маршрутки, которые, как планируется, будут отправляться от станции метро «Каменная Горка» и от самой территории рынка на улице Тимирязева. В будущем, возможно, появятся и городские маршруты общественного транспорта.



