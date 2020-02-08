Рынок «Лебяжий» начнет работать в Таборах уже 17 февраля
Туда обещают пустить маршрутки, а позже – общественный транспорт
О переезде части рынка «Ждановичи», где торгуют бакалеей, овощами и фруктами (он называется «Лебяжий»), говорили уже давно. Там планируют строить жилые дома. Рынок переезжает в деревню Таборы – это под Минском, в пяти километрах за Каменной Горкой, пишет kp.by
Там уже готова площадка, построены навесы и павильоны. Однако окончательная дата переезда была неизвестна. Только сейчас стало понятно окончательно: новый рынок в Таборах начнет работать 17 февраля.
Для того чтобы покупатели могли добраться до рынка в Таборах, администрация «Ждановичей» запустит маршрутки, которые, как планируется, будут отправляться от станции метро «Каменная Горка» и от самой территории рынка на улице Тимирязева. В будущем, возможно, появятся и городские маршруты общественного транспорта.
19:17 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.