Это не фейк: в России возрождается производство технической конопли

Производство семян конопли увеличилось до 4,5 тыс. тонн с 2,6 тыс. тонн в 2018 году, тресты - до 44 тыс. тонн с 25 тыс. тонн, волокна - до 2,2 тыс. тонн с 1,9 тыс. тонн соответственно.





Как отметил Кучинский, интерес к этой культуре во многом связан с ее высокой маржинальностью - прибыль на гектар составляет от 200 до 300 тыс. рублей.





По его словам, в свое время в РФ был институт конопли, который разработал всю необходимую технику для ее возделывания, и был выведен первый сорт с предельно низким содержанием психоактивного вещества. Он и сейчас выращивается во многих странах мира.





Как сообщил на конференции генеральный директор компании Smart Hemp Максим Уваров, спрос на коноплю в мире растет. Лидерами по ее выращиванию в настоящее время являются Китай, США, Канада и Франция. Рост производства ежегодно составляет в пределах 20%.









По его словам, емкость рынка конопли колоссальная. "Только в России для использования в текстильном направлении для Минобороны, МВД и РЖД необходимы посевы, как минимум, на 77 тыс. га. Это мы считали с "Ростехом", - заявил Уваров, отметив, что потребителей привлекают антисептические и бактерицидные качества этого растения.





Кроме того, все больший интерес к конопле из-за ее дешевизны, легкости и экологичности виден со стороны автомобильной отрасли. Большие перспективы открывает ее использование и в целлюлозно-бумажной промышленности.





Как отметил Уваров, Россия имеет огромной потенциал для увеличения производства конопли, прежде всего, за счет больших площадей. Этому также способствуют меры господдержки, которые в последние годы направляются в отрасль.



