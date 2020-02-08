+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минимальная зарплата в самой бедной стране Евросоюза в 2 раза выше, чем в Беларуси

В январе текущего года самая маленькая зарплата на просторах Евросоюза была зафиксирована в Болгарии – 312 евро.

К слову, в Беларуси размер минимальной заработной платы составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).

Как сообщают латвийские интернет-источники, на втором месте в рейтинге самых маленьких зарплат в ЕС расположилась Латвия (430 евро).

На третьем месте – Румыния (466 евро), на четвертом - Венгрия (487 евро).

Далее идут:

Чехия (575 евро);
Словакия (580 евро);
Эстония (584 евро);
Литва (607 евро);
Польша (611 евро).
Что касается минимальных зарплат от 700 до 1000 евро в южноевропейских странах, то ситуация обстоит следующим образом:  

Португалия (741 евро);
Греция (758 евро);
Мальта (777 евро);
Словения (941 евро);
Испания (1050 евро).
В 3-ю группу вошли страны, которые находятся на западе и севере Европы, где минимальная зарплата выше 1500 евро:

Франция (1539 евро);
Германия (1584 евро);
Бельгия (1594 евро);
Нидерланды (1636 евро);
Ирландия (1656 евро);
Люксембург (2142 евро).
Такое понятие, как минимальная зарплата, официально действует в  21 стране Европейского союза.

Однако такого показателя  не существует в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре.
belnovosti.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru