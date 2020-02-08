Владимиром Путиным в Сочи закончились для Лукашенко фактически ничем: он не смог выторговать цену на газ "как в Смоленской области" и добиться дополнительной скидки на нефть для своих НПЗ. Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест. "Момент истины" в отношениях Беларуси и России, действительно, настал, пишет МК. Переговоры св Сочи закончились для Лукашенко фактически ничем: он не смог выторговать цену на газ "как в Смоленской области" и добиться дополнительной скидки на нефть для своих НПЗ. Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.





Как рассказал журналистам замглавы АП, ответственный за Евразийское пространство, Дмитрий Козак, в 2020 году газ Беларусь будет получать по той же цене, что и в 2019 году, то есть по 127 долларов за тыс куб. А стоимость нефти будет зависеть от “коммерческих договоренностей" самих компаний.





Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продолжались без малого 9 часов с перерывом на хоккей. При этом у батьки была счастливая возможность большую часть времени провести с российским президентом с глазу на глаз.





Часть российских министров, включая ненавистного белорусскому лидеру Михаила Бабича (бывший посол РФ в Минске, сейчас зам главы МЭР - «МК») из-за непогоды не успела вовремя добраться в Сочи и, следовательно, не имела возможности повлиять на ход переговоров. Ну а сам батька, как известно, любит высказываться в том духе, что они с Путиным давно бы все порешали как родные братья: "Чего нам делить-то?” Да вот только плохие бояре мешают...





Однако итог переговоров в Сочи наглядно продемонстрировал, чего стоят подобные рассуждения. Ни совместное поедание каши, ни игра за одну команду на ледовой арене "Галактика" ни к чему не привели.





Владимир Путин не дрогнул: цена на газ для Беларуси остается такой же, как была в прошлом году. При этом перетаможка, которая приносила 0,5 млрд долларов в год, исчезает, а сам договор будет краткосрочным: в конце декабря Москве и Минску снова предстоят мучительные переговоры теперь уже по поставкам на 2021 год.





Что касается дополнительных скидок на нефть, то тут российские власти заняли позицию “я - не я, и лошадь не моя". Мол, ничего не можем сделать: "Цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами".





Вышедший к журналистам Дмитрий Козак рассказал, что белорусской делегации пояснили: для предоставления скидки надо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, чего правительство РФ сделать не может. "Нельзя постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - заявил он, добавив, что власти готовы посодействовать заключению контрактов между хозяйствующими субъектами, которые до сих пор не заключены.





Александр Лукашенко заявлений для прессы по понятным причинам делать не стал. Но, наверняка, сделает это в ближайшее время. И, зная батьку, реакция возможна какая угодно - вплоть до выхода из Союзного государства и размещения американской базы на белорусской территории. (До последнего дело, конечно, вряд ли дойдет, но угрожать сгоряча может!)





Впрочем, самая вероятная реакция белорусских властей - это диверсификация поставок. Альтернативу российскому газу по ряду причин найти будет затруднительно (если Лукашенко, конечно, не решит заниматься мазохизмом и покупать дорогущий американский сланцевый газ, как предлагает Помпео). А вот по нефти есть варианты. Беларусь уже приобрела пробную партию у Норвегии. И вышла на финальные переговоры с Казахстаном, у которого намерена покупать 3,2- 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. (Правда, тут батьке еще предстоит уломать казахов на беспошлинные поставки. Тогда стоимость казахстанской нефти максимально приблизится к стоимости российской).





Кроме того, Лукашенко заявлял о готовности покупать нефть у Азербайджана, ОАЭ и других нефтедобывающих стран, а также у Европы по реверсу.





Однако любые договоренности подобного рода будут чисто политическими. С точки зрения экономики и экономии Минск не выиграет ничего, потому что российская нефть в любом случае будет обходиться дешевле. С началом налогового маневра скидка, конечно, уменьшилась, но полностью не исчезла. Это произойдет только в 2024 году, когда экспортная пошлина обнулится полностью. А сейчас Белоруссия может покупать у российских компаний нефть почти на 20% дешевле мировых цен.





"На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - подчеркнул Козак.





А вот про интеграцию, о которой столько судачили в прошлом году, сказать было практически нечего. По словам Козака, Лукашенко и Путин договорились "продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции". В переводе с чиновничьего на русский это означает, что все планы и "дорожные карты", над которыми пыхтело правительство Дмитрия Медведева, отложены в долгий ящик. Никакого углубления не будет. А, скорее всего, на проекте уже поставлен жирный крест.



