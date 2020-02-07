Цены на нефть могут уйти в затяжное пике

Этот вывод содержится в докладе МВФ по странам Персидского залива. Причиной снижения спроса на нефть фонд называет рост эффективности расходования электроэнергии.





«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— цитирует доклад Коммерсантъ.





При таком сценарии, прогнозирует МВФ, в странах стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация. Свои сбережения, которые оцениваются в 2 трлн долларов, эти страны могут потратить уже к 2034 году.



