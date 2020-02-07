Цены на нефть могут уйти в затяжное пике
По оценкам Международного валютного фонда, к 2041 году спрос на нефть достигнет пика и начнет неуклонно снижаться.
Этот вывод содержится в докладе МВФ по странам Персидского залива. Причиной снижения спроса на нефть фонд называет рост эффективности расходования электроэнергии.
«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— цитирует доклад Коммерсантъ.
При таком сценарии, прогнозирует МВФ, в странах стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация. Свои сбережения, которые оцениваются в 2 трлн долларов, эти страны могут потратить уже к 2034 году.
13:17 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.