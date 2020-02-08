фото носит иллюстративный характер





Страна платит по своим долгам.

За месяц подушка финансовой безопасности страны уменьшилась на 150,4 миллиона долларов (1,6%), составив на 1 февраля в эквиваленте 9,2 миллиарда долларов, - сообщает Нацбанк.





Как пояснили в главном банке страны, в январе Беларусь в плановом порядке рассчиталась по своим внутренним и внешним обязательствам, уплатив в общей сумме 556 миллионов долларов. Часть этой суммы взята из золотовалютных резервов, пишет kp.by/daily





Кстати, общая сумма, которую Беларусь должна заплатить по долгам в 2020 году, составляет почти 6 миллиардов рублей - 3,7 миллиарда внешнего долга и 2,2 миллиарда - внутреннего. Отметим также, что 97% этих долгов - валютные. Значительную часть суммы Беларусь собирается рефинансировать, то есть взять новые кредиты, чтобы погасить старые. В 2020 году правительство и Нацбанк запланировали позаимствовать 1,950 миллиарда долларов. Сделано это будет путем размещения гособлигаций на внешних и внутреннем рынках.



