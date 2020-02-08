США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно, - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку (вируса - ИФ). Вместе мы можем оказать огромное влияние (на решение проблемы - ИФ)", - написал Помпео в своем твиттере.









Как отмечается в заявлении госдепа, на этой неделе госдеп "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".





Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.



