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США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил глава госдепа США Майк Помпео.

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно, - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку (вируса - ИФ). Вместе мы можем оказать огромное влияние (на решение проблемы - ИФ)", - написал Помпео в своем твиттере.


Как отмечается в заявлении госдепа, на этой неделе госдеп "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".

Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек, пишет interfax.by
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