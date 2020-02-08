По продажам автомобилей Беларусь в Европе на 4-м месте с конца

Причиной столь низкой позиции Беларуси в рейтинге возможно является то, что "Автостат" считал лишь продажи новых авто.





В Литве таких продаж на 1000 человек в 2019 году было зафиксировано 17, в Польше - 15, в России - 11, в Латвии - 9, в Беларуси - 6, а в Украине - 2.





Лидером рейтинга стал Люксембург, где за весь прошлый год на 1000 человек было продано 90 новых автомобилей. Далее с заметным отставанием следует Бельгия (48 шт.). Немного ей уступает Германия (43 шт.), которая является крупнейшим авторынком Европы. Результаты Дании, Австрии, Швейцарии, Словении, Швеции, Великобритании, Франции, Исландии и Италии составляют от 30 до 40 единиц.

Беларусь и в прошлые годы была одним из аутсайдеров европейского рынка автобилизации.





В то же время, как сообщал Thinktanks.by, по количеству автомобилей на душу населения в мире Беларусь смотрится вполне респектабельно, пишет thinktanks.by





Наша страна занимает по данному показателю 49 место из 192 рассматриваемых стран и находится в рейтинге между Россией и Малайзией.





За 2019 год продажи новых иномарок в Беларуси выросли на 22% и составили 64 500 автомобилей.







