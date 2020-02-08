+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Roche Holding может создать фармпроизводство в Беларуси

Международный фармхолдинг Roche Holding планирует создать в Беларуси производство лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Совмина республики.

Накануне вице-премьер Игорь Петришенко провел переговоры с региональным директором компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) Адриано Треве.

Адриано Треве подтвердил готовность швейцарского инвестора "пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов", отмечается в сообщении пресс-службы.

Петришенко подчеркнул, что "особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями, как Roche Holding". Вице-премьер "выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения".

F. Hoffmann-La Roche является основой Roche Group и одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики, в том числе в сфере производства биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии. Основана в 1896 году в Базеле. Имеет представительства в 150 странах мира и штат в 90 тысяч сотрудников.
Interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru