Apple оштрафовали на 25 миллионов евро

Дело рассматривали после жалобы, что компания намеренно создает обновление, из-за которого телефоны работают медленнее.

Во Франции оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что производитель не сообщил потребителям о том, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства. Об этом пишет Politico.





"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления по защите прав потребителей.





Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновление, из-за которого телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.









Расследование не нашло доказательств "умышленных действий в юридическом смысле этого термина", сообщил чиновник министерства экономики.





Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.





"Штраф Apple в размере 25 миллионов евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.





Пресс-секретарь Apple отметил, что "нашей целью всегда было создавать безопасные продукты, которые оцениваются нашими клиентами, и обеспечения того, чтобы iPhone прослужил как можно дольше, является частью этого. Мы довольны результатами расследования".





Ранее в Москве местный житель подал в суд иск на компанию Apple, обвинив ее в "доведении до гомосексуализма" и потребовав выплатить миллион рублей компенсации за "нравственные страдания и душевный вред".



