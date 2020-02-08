Коррупция – это последствие давления вертикали власти?

Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат) и Дмитрий Егоров (Скидельский завод). В Беларуси уже несколько дней активно обсуждают «сахарное дело», пишет udf.by По обвинению в коррупции оказались за решеткой директоры четырех заводов:





Согласно озвученной информации они отгружали сахар на экспорт Белорусской сахарной компании, но затем значительная его часть уходила посредникам», которые этот же сахар перепродавали дороже на белорусском рынке.





UDF.BY поинтересовался мнением о скандальной ситуации у бывших руководителей отечественных предприятий.

«Власти требовали обеспечить вал продукции любой ценой»

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY отметил, что ни в коем случае не оправдывает директоров, которых обвиняют в коррупции. Но считает, что условия для нарушений закона создало само государство.





К возникновению коррупции в сахарной отрасли привело давление вертикали власти





Фото: zapraudu.info





«Почему начали создавать фирмы-прокладки? Сделать это их вынудило государство: продавать сахар на экспорт в Россию – через свой торговый дом. Не они были инициаторами этого решения. Когда продажи в России не пошли, решили продавать сахар в Беларуси – чтобы показать требуемые цифры по экспорту. Заодно увидели, что есть возможность «заработать», – считает Лысенков.





Из подаваемой в телесюжетах информации вполне можно сделать вывод, что к убыточности белорусских сахарных заводов привела коррупционная схема. Но бывший председатель колхоза считает, что это не так.





«Коррупция – это уже последствие. Причина была в том, что их заставляли выполнять план по экспорту продукции любой ценой. Ко всему привело давление вертикали власти.





Если вы помните, одно время доходило до того, что в Беларусь даже завозили тростник из Латинской Америки. Власти требовали обеспечить вал продукции любой ценой», – отметил Лысенков.





Что будет дальше с белорусской сахарной отраслью?





«С одной стороны, четыре сахарных завода для Беларуси – это, конечно, много. Они изначально были экспортоориентированные. Когда-то сахар был востребован на российском рынке, поэтому эти предприятия развивали, модернизировали.





Но, к сожалению, теперь в России только современных заводов уже два десятка. И сырьевая составляющая у них получается дешевле нашей: потому что свеклу выращивает частник, а не колхозы, как у нас», – рассказал Лысенков.





С другой стороны, закрывать какие-то из белорусских заводов было бы глупостью.





«Возможно, стоит производить сахар не в таких количествах и переориентировать часть производства под другие задачи», – полагает бывший председатель колхоза.

«Мы еще посмотрим, упадут цены на сахар после этого дела или вырастут»

Бывший руководитель концерна «Амкодор», экономист Василий Шлындиков в комментарии UDF.BY отметил, что пока не готов полностью доверять озвученной информации в отношении директоров сахарных заводов.









Фото: racyja.com





«Трудно сказать, действительно ли эта коррупционная схема существует в озвученном виде, или это воображение тех, кто расследует дело. Вместе с тем, зная методы российского бизнеса, вполне может быть, что белорусам могли предложить такие схемы», – сказал Шлындиков.





По его мнению, не нужно спешить с окончательными выводами.





«Все станет очевидно спустя некоторое время. Мы еще посмотрим, упадут цены на сахар после этого дела или вырастут. Пока все выглядит неоднозначно. Белорусская сахарная отрасль должна жить, и я надеюсь на это», – отметил бывший руководитель концерна «Амкодор».



