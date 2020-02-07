Итог встречи: Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.