"Что касается визита европейского регулятора, а также представителей Еврокомиссии, то мы готовы их принять в самое в ближайшее время. По-моему на середину марта намечен визит этой делегации", - заявил Макей журналистам во вторник в Минске по итогам переговоров со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.









Глава МИД Беларуси подчеркнул, что Минск "настроен на открытое обсуждение всех озабоченностей, которые будут высказаны нашими партнерами". "Те рекомендации, которые будут высказаны нашими партнерами, будут внимательно учтены. Думаю, что в ходе предстоящего визита эти рекомендации будут обсуждены на уровне соответствующих ведомств с нашей стороны", - добавил он.









По словам Макея, во время переговоров с Линкявичюсом стороны договорились об определенных шагах для того, чтобы снять настороженность, которая присутствует в литовском обществе. "Я думаю, что в ходе визита делегации европейского регулятора Ensreg и представителей Еврокомиссии обсуждение этого вопроса будет также продолжено", - сказал министр.





В свою очередь глава МИД Литвы отметил, что у сторон разнится оценка БелАЭС. "Мы действительно настаиваем, чтобы были приняты дополнительные меры, что касается безопасности. Безопасность станции – это интересы обоих наших государств и наших граждан, и тут, я думаю, мы должны найти общее понимание", - сказал он.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.



