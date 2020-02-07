В декабре прошлого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло постановление №94, согласно которому перевозчики, работающие на междугородных регулярных маршрутах, за услуги автовокзалов (автостанций) вместо 15% от выручки должны платить 12%, пишет b-g.by

Казалось бы, хорошая новость.





Однако этот же документ установил еще один тариф для перевозчиков – за заезды на автовокзалы или автостанции. Причем, на все, которые есть на маршруте. Брестские перевозчики, которых это коснулось, говорят: с них уже больше месяца высчитывают по 2 рубля 80 копеек (предельный максимальный тариф за предоставление места для посадки-высадки пассажиров, установленный в постановлении – прим. ред.) за каждый заезд. Пока что предприниматели работают по старым договорам, но заявляют – на таких условиях новые договоры они подписывать не будут. В пятницу 7 февраля этот вопрос обсуждался с руководством ОАО «Брестоблавтотранс», предприятия «Брестгортанс» и Брестского автовокзала.









Это уже вторая встреча по постановлению МАРТа, вызвавшему возмущение перевозчиков.

«На первой консенсуса не нашли, поэтому взяли тайм-аут и посчитали то, к чему, как мы думаем, мы должны подойти, чтобы была ситуация нормальная и у вас, и у нас. Вы как перевозчики, мы как владельцы терминалов, без этого никуда не деться, к сожалению», – отметил в начале встречи генеральный директор ОАО «Брестоблавтотранс» Игорь Мартынович и предложил перевозчикам тариф на заездах, который примерно вдвое ниже предельного максимального тарифа.

«Если брать станционный автовокзал «Брест», понимая, что перевозчик заезжает на станционную, как правило, без пассажиров, было принято решение, что за заезд берем, за высадку – не берем. Условно говоря, это получается 50% снижения от заезда. Что касается промежуточных станционных, по которым, в основном, были вопросы, предложение такое: заезд по автостанциям – 1 рубль (1 рубль 20 коп с НДС), на автовокзалы Кобрина и Столина – 1,5 рубля (1,8 рубля с НДС) и единственная автокасса «Ольшаны» – 50 коп. К сожалению, больше мы сделать не можем, потому что получается отрицательная калькуляция», – отметил Игорь Григорьевич.





У перевозчиков другие предложения, которые, по их мнению, не противоречат постановлению МАРТа.

«Мы хотели бы остаться на прежних 15%, хотя постановление делает ограничение 12%, и потерянные 3% мы готовы возместить вам за использование инфраструктуры автостанций. А поскольку должен быть четкий тариф за заезд, мы установим 1 копейку. Таким образом, мы выполним постановление МАРТ и на 15% остановимся. До этого мы же работали, всех устраивали эти 15%. Вышло это постановление, всех взбудоражило», – высказал свое предложение один из перевозчиков.





«Нас устраивали 15%. 1 копейка – это не смешная цена, это выполнение постановления. Чтобы мы вернулись на те 15%, вы просто вносите еще пункт в договор – за пользование инфраструктурой автовокзала. Под этим можно подразумевать и заезд на платформу, и пользование туалетом и т. д.», – предложил еще один перевозчик.





Игорь Мартынович отметил, что МАРТ установил два тарифа – за услуги автостанций и за заезды, и отменить их он никак не может. Как и сформировать цены на эти тарифы в убыток автовокзалам.









«Мы отправили запрос в МАРТ, в том числе задав все вопросы, но кроме разъяснения, которые вы все видели, мы больше ничего не получали. И мы, в том числе, задавали вопрос об обоснованности взимания двух тарифов: и за заезд, и за билеты. Нам четко сказали – если оказывается две услуги, надо брать деньги за две услуги. Я не могу нарушить то, что прописано в законодательстве», – подчеркнул он.

Перевозчики согласились с ним, что автовокзалы тоже не должны работать в убыток. А вот его слова о том, что после введения тарифа на заезды у некоторых расходы «немножко» выросли, вызвали возмущение:

«Каменец маршрутка: было 15%, а теперь получается 75%. Вы вдумайтесь в эту цифру! Это немножко?!»





Во время встречи перевозчики предлагали установить дифференцированный подход, в зависимости от того, сколько заездов на маршруте. Игорь Мартынович ответил, что это невозможно – правила едины для всех:





«У вас еще никто ничего не снял. Когда будет подписан договор, все деньги будут возвращены. По Гражданскому кодексу, постановление вышло, и мы должны на следующий день подписать с вами договор».





«Если он нас устраивает», – раздался голос из зала.





«Если он нас устраивает, – согласился гендиректор «Брестоблавтотранса». – Он нас не устроил – мы пока работаем по-старому. Да, мы не отдаем вам деньги, которые были по первому договору. Мы не пришли к соглашению. В 2 раза – значит, у вас в два раза заезды уменьшатся».

Во время один из перевозчиков предлагал даже вернуться к 10% от выручки

На замечание о том, что не всегда и не везде на промежуточных станциях во время заезда работают станционные, он ответил, что в таких случаях плата за заезд браться не будет.





В разговор вступил директор государственного предприятия «Брестгортранс» Алексей Жогол, который отметил, что надо эту ситуацию разрешить так, чтобы ни в коем случае не ухудшить качество перевозок пассажиров:





«Пассажиры не должны пострадать из-за того, что нет консенсуса между перевозчиками и автовокзалами. <…> На следующей неделе у нас будет комиссия. Будем приглашать перевозчиков, посмотрим вашу экономическую эффективность. Я согласен, это должно быть выгодно и вам, и автовокзалу».

До конца следующей недели надо решить этот вопрос и подписать новые договоры, с теми, кого устраивают предложенные на встрече условия.





В ближайшие дни перевозчики сделают калькуляцию по новым предложениям и посмотрят, кому из них это выгодно – кому нет, кто будет работать – кто нет.





«Если не выгодно – расторгаем договор и идем на нерегулярные перевозки. Вчера мы с ними боролись, завтра будем с ними. Тем более, предложения от них уже были», – заявили перевозчики.

Фото: Людмила СЕЛЕХ



