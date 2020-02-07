Литва, Латвия и Эстония официально откажутся от электроэнергии БелАЭС
Литва, Латвия и Эстония решили отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться атомной электростанцией БелАЭС. Балтийские страны подпишут соответствующий документ, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
Решение было принято на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, уточняет РИА «Новости». В ходе консультаций премьер Литвы понадеялся на то, что будет также выработан механизм контроля над электроэнергией из стран, не являющихся членами ЕС.
Напомним, строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации «Росатом», началось в 2009 году у города Островец в Гродненской области. Вильнюс считает эту станцию небезопасной. В то же время в Беларуси уверены, что претензии Литвы лежат в политической плоскости.
19:09 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.