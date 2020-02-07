На первом месте оказалась Швейцария.





На второй строчке расположилась Норвегия, на третьей - Исландия. В ТОП-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.





Франция разместилась на 14-м месте, США - на 20-м, Великобритания - на 27-м, Германия - на 29-м.





Россия занимает в списке 82-ю строчку между Польшей и Ботсваной.









Замыкает список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.





При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей - стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также - покупательская способность населения.



