Беларусь оказалась в конце рейтинга самых дорогих стран мира для жизни
Беларусь заняла 101 место в рейтинге самых дорогих стран мира для жизни, по версии американского издания CeoWorld Magazine.
На первом месте оказалась Швейцария.
На второй строчке расположилась Норвегия, на третьей - Исландия. В ТОП-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
Франция разместилась на 14-м месте, США - на 20-м, Великобритания - на 27-м, Германия - на 29-м.
Россия занимает в списке 82-ю строчку между Польшей и Ботсваной.
Замыкает список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.
При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей - стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также - покупательская способность населения.
18:50 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.